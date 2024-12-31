86 Yaşındaki Hükümlü Kırıkkale\'de Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "cinsel istismar" suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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