9 İl'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil - Son Dakika
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9 İl'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil

Kar yağışı nedeniyle 9 ilde eğitim bir gün süreyle ara verildi, valilikler açıklama yaptı.

13.02.2025 00:55
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(ANKARA) - Yurt genelinde pek çok bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 il genelinde ve bazı illerin ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Karaman, Niğde valilikleri, olumsuz hava koşullarının etkisiyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde, Konya'nın 7 ilçesinde, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, Yozgat'ta kent merkezi ile 3 ilçede, Kastamonu'da 3 ileçede tüm eğitime, kent merkezi ile 2 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak: ANKA

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