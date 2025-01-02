95 Yaşında Ayakkabı Boyacılığına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

95 Yaşında Ayakkabı Boyacılığına Devam Ediyor

95 Yaşında Ayakkabı Boyacılığına Devam Ediyor

95 yaşındaki Ahmet Metiner, 70 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor ve bu mesleği sevgiyle sürdürüyor.

02.01.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Ahmet Metiner, babasından devraldığı sandıkla başladığı ayakkabı boyacılığını 70 yıldır sürdürüyor.

Askerliğinin ardından döndüğü ilçede bir süre hamallık yapan Metiner, ayakkabı boyacısı olan babasının ölümü sonrası 25 yaşında bu mesleğe başladı.

Babasından devraldığı sandıkla ilçenin belirli noktalarında ayakkabı boyayan Metiner, yaklaşık 10 yıldır belediyenin kendileri için oluşturduğu Lostra Salonu'nda mesleğini sürdürüyor.

Sabah erken saatlerde geldiği iş yerinde ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek yapan 5 çocuk ve 4 torun sahibi Metiner, AA muhabirine, sağlığı el verdiği sürece ayakkabı boyamaya devam edeceğini söyledi.

Yaşlanmasına rağmen çok sevdiği mesleğini bırakamadığını ifade eden Metiner, son yıllarda ayakkabı boyacılığının yok olmaya yüz tuttuğunu dile getirdi.

Metiner, genç kuşakların mesleğe ilgi göstermediğini anlatarak, "Baba mesleği bu. Babamdan gördüm, ben de boyacı oldum. Allah yatağa yatırmasın, kapılara baktırmasın. Burada benden yaşlısı yok." diye konuştu.

Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirten Metiner, şunları kaydetti:

"Burada daha iyi vakit geçiriyorum. Evde başım ağrıyor. Hoşuma gidiyor burası, bazen müşteri geliyor, arkadaşlarla şakalaşıyoruz, namazımı kılıyorum. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bazı arkadaşlar 'ne geliyorsun buraya' diyor, çalışmak ayıp mı, elim ayağım tuttuğu sürece mesleğimi sürdüreceğim."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Lüleburgaz, Güncel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel 95 Yaşında Ayakkabı Boyacılığına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:32:27. #1.11#
SON DAKİKA: 95 Yaşında Ayakkabı Boyacılığına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.