A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselişi Lüleburgaz'da kutlandı

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(KIRKLARELİ) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın başarısı Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

Lüleburgaz Belediyesi, A Milli Futbol Takım'ın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı Kongre Meydanı'nda dev ekrandan yayınladı. Meydanı dolduran binlerce kişi, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla milli takıma destek oldu. Karşılaşmayı Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de vatandaşlarla takip etti.

Karşılaşmanın son düdüğü ile Kongre Meydanı'nda büyük sevinç yaşandı. Vatandaşlar ellerindeki meşaleleri yakıp Türk bayraklarını salladı, çalan müzikle çeyrek finali kutladı.