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Anadolu Ajansı (AA) personeline, yangına müdahale eğitimi verildi, kurum otoparkında yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Amiri Nurettin Ayaz, AAtölye'de düzenlenen "Acil Durum ve Yangın Tatbikat Eğitimi"de yangın anında yapılması gerekenlere dair bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak kışın bir günde 30-40, yazın ise 150'ye yakın olaya müdahale ettiklerini belirten Ayaz, itfaiyenin görevlerini ve çalışma şeklini anlattı.

Yangınların çıkış sebepleri hakkında da bilgi veren Ayaz, yangın anında itfaiyeye süratle haber verilmesinin, adresin doğru ve eksiksiz bildirilmesinin önemine dikkati çekti.

Ambulans, polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik ve orman yangılarının 112 acil ihbar hattında toplandığını anımsatan Ayaz, bu hattın asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Ayaz, yangın sırasında asansör kullanılmaması, kapı ve pencerelerin kapatılması, alarm zilinin çalınması ve itfaiyeye haber verilmesi gerektiğini bildirdi.

Eğitimin ardından, personelin de katılımıyla kurum otoparkında yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tatbikatta otoparktaki boş alanda, yanan bir mutfak tüpü ile benzin dökülerek yakılan bir araç lastiğine müdahale yöntemleri gösterildi.