AA, POY'da 5 Ödül Kazandı - Son Dakika
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AA, POY'da 5 Ödül Kazandı

AA, POY\'da 5 Ödül Kazandı

AA, Pictures of the Year International yarışmasında 5 farklı ödül aldı, Ali Cadallah birincilik kazandı.

07.02.2025 15:17
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AA muhabirleri, dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından "Pictures of the Year International"da (POY) 5 farklı ödüle layık görüldü.

ABD'de Missouri Üniversitesi Gazetecilik Fakültesince 1944'ten bu yana düzenlenen POY'da, AA foto muhabiri Ali Cadallah, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Balah kentinde Abu Aişa ailesine ait eve düzenlediği saldırıyla ilgili fotoğrafıyla "Genel Haber" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Aynı yarışmada Cadallah'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklardaki yıkımı anlatan fotoğrafı ve serbest haberci Belal Khaled'in Refah'ın Tel Sultan bölgesine sığınan Filistinlilerin Ramazan hazırlıklarıyla ilgili fotoğrafı, "Genel Haber" kategorisinde "Finalist" ödülünü kazandı.

Cadallah aynı zamanda "Sıcak Haber" kategorisinde de İsrail ordusunun Gazze'de bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda Zagout ailesine ait binaya düzenlediği saldırı anı fotoğrafı ile "Finalist" ödülüne layık görüldü.

Görsel Arşiv Haber Müdürü Esra Hacıoğlu Karakaya da "Farklı yaş ve meslek gruplarından kadınlar tarafından kurulan Ankara Kadın Orkestrası" çalışması ile aynı yarışmada "Seri Portre" kategorisinde "Award of Excellence" ödülünü hak etti.

POY ile her yıl basın fotoğrafçılığı alanında uzman jüri tarafından açık oturum şeklinde yapılan değerlendirmenin ardından çeşitli kategorilerde ödüller veriliyor.

Bu yıl düzenlenen POY'da farklı kategorilerdeki oylamalar 24 Şubat'a kadar devam edecek.

AA foto muhabirleri, önceki yıllarda da yarışmada ödüller kazanmıştı. Yarışmada 2014'te Mosaab Elshamy; 2015'te Sebastian Castenada; 2016'da Mustafa Hassona; 2020'de Elif Öztürk, 2021'de Şebnem Coşkun, Elif Öztürk, Arif Hüdaverdi Yaman, Gökhan Balcı ve Onur Çoban; 2023'te Burak Akbulut, Özge Elif Kızıl, Şebnem Coşkun ve Wolfgang Schwan; 2024'te de Ali Cadallah, Abed Zagout, Abed Rahim Khatib, Belal Khaled, Wojciech Grzedzinski ve Muhammed Enes Yıldırım ödül almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AA, POY'da 5 Ödül Kazandı - Son Dakika

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