AB Delegasyonu Başkanı Orav, Bolat\'la görüşmede Türkiye-AB iş birliğini vurguladı

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı, AB üye devletlerinin Büyükelçileri ile ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Önümüzdeki zorluklar ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi konusunda kapsamlı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmesine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat'ı, AB üye devletlerinin büyükelçileri ile birlikte ağırlamaktan memnuniyet duydum. Önümüzdeki zorluklar ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi konusunda kapsamlı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik."