AB'den ABD'ye Sert Tepki

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BRÜKSEL, 11 Şubat (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergilerine karşı Avrupa Birliği'nin "sert ve orantılı karşı önlemler" alacağını söyledi.

Von der Leyen salı günü yaptığı açıklamada, "ABD'nin Avrupa'nın çelik ve alüminyum ihracatına gümrük vergisi uygulama kararını esefle karşılıyorum. Ek vergiler iş dünyası için kötü, tüketiciler için daha da kötüdür" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamayla çelik ve alüminyum ithalatına menşe ülkeye bakılmaksızın ABD'ye girişte yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmuştu.

Von der Leyen, "AB'ye uygulanan haksız gümrük vergileri karşılıksız kalmayacak. AB, ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçecektir. Çalışanlarımızı, işletmelerimizi ve tüketicilerimizi koruyacağız" ifadelerini kullandı.