AB'den Kosova Seçimlerine Destek - Son Dakika
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AB'den Kosova Seçimlerine Destek

AB, Kosova'daki 2025 seçimlerine Sırp Listesi'nin katılımını memnuniyetle karşıladı.

31.12.2024 18:47
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Avrupa Birliği (AB), Kosova'da 9 Şubat 2025'te yapılacak genel seçime Sırp Listesi'nin de katılacağının kesinleşmesinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, kapsayıcı, güvenilir ve şeffaf bir seçim süreci çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisi tarafından Kosova Yüksek Mahkemesinin Sırp Listesi adaylarının 9 Şubat 2025'te yapılacak genel seçime katılmalarını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Merkez Seçim Komisyonuna talimat vermesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Olumlu gelişmeden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, tüm adayların Kosova yasalarına tam uyum içinde, özgür ve adil seçimlere katılma fırsatına sahip olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, seçimlere kimlerin katılacağının belirlendiği sürecin "siyasi kaygılar yerine geçerli yasaya uygun yasal standartlara ve prosedürlere" dayanması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, "AB, seçim sürecinin şeffaf, güvenilir ve siyasi müdahaleden uzak olması gerektiğini vurgulamaktadır." denildi.

Kosova'da olağan genel seçimler

22 Mart 2021'de Meclis'ten güven oyu alarak göreve başlayan Başbakan Albin Kurti'nin liderliğindeki hükümet, açıklanan seçim tarihine kadar görevde kalması halinde, Kosova'nın bağımsız olmasından itibaren 4 yıllık görev süresini tamamlayabilen ilk hükümet olacak.

AB, daha önce seçimlere gözlem heyeti göndereceğini duyurmuştu.

Batı Balkan ülkelerinden Kosova, AB tarafından "potansiyel aday ülke" olarak sınıflandırılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Güncel, Kosova, Dünya, Son Dakika

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