AB'den Suriye'ye Önemli Mesaj

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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun kendisi adına Şam'da bulunduklarını belirterek, " Suriye'nin yeni yönetimine mesajımız: Bölgesel aktörlerle mutabık kalınan ilkelere saygı gösterilmesi ve tüm siviller ile azınlıkların korunmasının sağlanması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara ile görüşmek üzere Şam'a gitti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Annalena Baerbock ve Jean-Noel Barrot bugün AB'yi temsilen ve benim adıma Şam'da bulunuyorlar. Suriye'nin yeni yönetimine mesajımız: bölgesel aktörlerle mutabık kalınan ilkelere saygı gösterilmesi ve tüm siviller ile azınlıkların korunmasının sağlanması büyük önem taşımaktadır."