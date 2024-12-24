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AB ile Taşımacılıkta Yeni Hedefler

Ticaret Bakanı Bolat, AB ile transit kota serbestisi talep ettiklerini açıkladı. İhracatı %40 artırmayı hedefliyor.

24.12.2024 18:19
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile kara yolu taşımacılığında önemli bir süreçte olduklarını belirterek, "AB ile her görüşmede transit kota serbestisi ve kotaların kaldırılması talebimizi iletiyoruz." dedi.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını, Rusya- Ukrayna Savaşı ve 6 Şubat depremlerinin, lojistik ve taşımacılık sektörlerinin önemini tüm dünyaya gösterdiğini bildirdi.

Üretilen veya satılan malların taşınmasının önemine işaret eden Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde 'lojistiğin ve taşımacılığın yüzyılı' hedefini de sizlerle birlikte başaracağız." diye konuştu.

Bolat, Türkiye ekonomisinin dinamik, esnek ve üretken yapısıyla istihdam sağlamaya, ihracatını artırmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatının geçen yıl Cumhuriyet rekoru kırdığını anımsatan Bolat, bu yıl da mal ve hizmet ihracatının iyi noktada olduğunu aktardı.

Bolat, Türkiye'nin 11 aylık dış ticaret açığının 73,2 milyar dolara gerilediğini belirterek, cari açıkta bu yıl başarılı bir performans sergilendiğini anlattı.

Mal ve hizmetler ihracatına büyük destek sağladıklarına bildiren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Hizmetler ve lojistik, çok önemli sektörler. Biz dünyadaki lojistik ihracatından yüzde 3'lük pay alıyoruz, bu anlamda dünyada 11. sıradayız. Bu, büyük bir başarıdır. Cennet vatanımız dünyadaki bütün koridorların adeta buluştuğu yer. Türkiye olarak her projenin adeta geçmek zorunda kaldığı kilit konumdayız."

"AB'ye ihracatı yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz"

AB ile kara yolu taşımacılığında önemli bir süreçte olduklarına işaret eden Bolat, "AB ile her görüşmede transit kota serbestisi ve kotaların kaldırılması talebimizi iletiyoruz. Onlar da bize, 'Bu konu ulaştırma alanıyla ilgili olup, Gümrük Birliği'nin dışındadır. Bu sebeple üye ülkelerle ikili bazda ele alınmalıdır. Biz AB Komisyonu olarak üye ülkelere olumlu tavsiyede bulunuyoruz.' diyorlar. Böylece bu görüşme ve müzakere trafiğini ısrarla devam ettiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, 5 yıl sonra AB'ye ihracatı yüzde 40 artırma hedeflerinin olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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