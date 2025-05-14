AB Komisyonu'na Şeffaflık Zaferi

The New York Times Gazetesi, açtığı davada Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun "iyi yönetim ilkesini" ihlal ettiğine karar verilmesi üzerine, bu davayı açarak Avrupalıların liderlerinin nasıl çalıştığını ve vergilerinin nasıl harcandığını öğrenmesini hedeflediklerini bildirdi.

The New York Times'tan bir sözcü, Gazetenin AB Komisyonu'na karşı 2023'te açtığı davayla ilgili bugün verilen karar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Bugünkü karar, AB'de şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından bir zaferdir." ifadesi kullanılan açıklamada Mahkeme'nin, AB Komisyonu'nun hatalı işleyişini teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu davayı açtık çünkü Avrupalı ??vatandaşlar, liderlerinin nasıl çalıştığını ve vergi mükelleflerinin parasının nasıl harcandığını anlama hakkına sahipler." ifadesi kullanıldı.

AB'nin Genel Mahkemesi, The New York Times'ın açtığı davaya ilişkin kararında "AB Komisyonu'nun Kovid-19 aşıları temini anlaşmasına dair belgeleri kamuoyuyla paylaşmayı reddetmesinin 'iyi yönetim ilkesini' ihlal ettiğine, bu durumda yükümlülüklerini yerine getirmediğine" hükmetmişti.

2020'den itibaren Kovid-19 salgınıyla mücadelede yüksek miktarlarda aşı temin eden AB Komisyonu, bunlardan en büyüğünü Amerikan şirketi Pfizer ile yapmıştı.

Milyarlarca avroluk anlaşmaların tam bedeli ise "ticari sır" olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmamıştı.

Aşı temin görüşmeleri sırasında AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Pfizer CEO'su Albert Bourla arasındaki telefon mesajlaşmaları, von der Leyen hakkında yolsuzluk iddialarına yol açmıştı.