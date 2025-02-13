AB'nin 2025 Çalışma Programı Açıklandı

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BRÜKSEL, 13 Şubat (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu'nun çarşamba günü açıkladığı 2025 çalışma programında rekabet gücü, mevzuatın basitleştirilmesi ve güvenlik konularına öncelik verilirken çevresel ve sosyal standartlara bağlılık vurgulandı.

Komisyonun ekonomik gündeminin merkezinde rekabet gücü yer alırken, bürokrasiyi azaltma ve girişimcilerin sermayeye erişimini iyileştirme çabaları dikkat çekiyor. AB'nin savunma sanayisini NATO ile işbirliği içinde güçlendirme planlarıyla savunma ve güvenliğe özel önem veriliyor.

Çevresel öncelikler arasındaysa okyanus sağlığının korunması, su yönetiminin iyileştirilmesi ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele yer alıyor.

Ancak program farklı tepkilere neden oldu. Bazı yetkililer sadeleştirme çabalarının temel politikaları zayıflatabileceği konusunda uyarırken, diğerleri rekabet gücü için düzenleyici standartlardan ödün verilmemesi gerektiğini vurguluyor.

AB'nin olası genişlemesine hazırlık politikalarını da gözden geçirecek olan komisyon, AB fonlarına erişimi iyileştirmek için yeni bir Çok Yıllı Mali Çerçeve üzerinde çalışacak.