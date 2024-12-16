AB, Rusya'ya Yaptırımlar Uyguladı - Son Dakika
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AB, Rusya'ya Yaptırımlar Uyguladı

AB, Rusya'nın istikrarsızlaştırma eylemlerine karşı 16 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım paketi onayladı.

16.12.2024 17:46
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Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın, Birlik ile partner ülkelerdeki çeşitli "istikrarsızlaştırma faaliyetleri"ne yönelik ilk kez yaptırım paketi kabul etti.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, ilk kez Rusya'nın yurt dışındaki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden sorumlu tutulan 16 kişi ve üç kuruluşa karşı kısıtlayıcı önlemler uygulanmasına karar verdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelinde suikastler, siber saldırılar gibi eylemlere karışan, Rus askeri istihbarat teşkilatı içindeki gizli bir birim olan "GRU 29155" ve onun Ukrayna, Batı Avrupa ve Afrika'da faaliyet gösteren personelinden bazıları, yaptırım listesine alındı.

Rus manipülasyonunu ve dezenformasyonu yaymayı amaçlayan AB üyesi ülkelerin yanı sıra ABD ve Ukrayna'yı hedef alan "Doppelganger" kampanyasının da listelendiği yaptırımlar çerçevesinde Rusya Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve İletişim Altyapısı Geliştirme Ofisi Bölüm Başkanı Sofia Zakharova ve bu alanda faaliyet gösteren GK Struktura şirketinin başkanı Nikolai Tupikin de hedef alındı.

Alman Milletvekili Eugen Schmidt'in eski asistanı olan ve Rus istihbarat subaylarıyla aktif olarak işbirliği yapan Vladimir Sergiyenko ve Alman Federal İstihbarat Servisine karşı gerçekleştirilen Rus istihbarat operasyonunda kilit rol oynayan Visa Mizaev ve eşi de listeye alındı.

Rusya'nın Fransa'da istikrarsızlaştırma çabalarına katıldığı gerekçesiyle Rus kamu çalışanı Alesya Miloradovich ve Moldovalı iş insanı Anatolii Prizenko isimli kişiler de listede yer aldı.

AB, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Rusya'ya yönelik 15 yaptırım paketi kabul etti.

Ülkenin savaşma kabiliyetini "daha da zayıflatmayı" amaçladığı duyurulan son paket, bugün Dışişleri Bakanları Toplantısında onaylandı.

AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, varlık dondurma ve ekonomik kaynaklara erişimin engellenmesini içeriyor.

Kaynak: AA

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