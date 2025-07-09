AB, Savunma Gücünü Artıracak - Son Dakika
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AB, Savunma Gücünü Artıracak

09.07.2025 13:08
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AB, ekim zirvesine kadar savunma stratejilerini güçlendirerek 2030 hedeflerine odaklanacak.

Avrupa Birliği (AB), ekimde yapılacak AB zirvesine kadar savunmada 2030 hedefleri kapsamında Avrupa'nın sanayi tabanını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Yaz dönemi arasından önce son kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda 26 Haziran'da yapılan AB zirvesinin sonuçları ele alındı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de oturuma katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Geçen seneki seçimlerin ardından iş başına gelen AB yönetiminin ilk 7 aylık icraatlarında "savunma, rekabet gücü ve Avrupa'nın dünyadaki rolü" olmak üzere üç temel alana odaklandığını belirten Costa, " Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa için bir uyanış çağrısıydı. Savunma olmadan barışın bir yanılsama olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Costa, "NATO vazgeçilmezdir, ancak Avrupa Birliği'nin açık bir katma değeri vardır. Aslında, temel bir rol oynar ve daha fazla sorumluluk almaya hazırdır." değerlendirmesinde bulunarak, bu nedenle AB'nin 2030 hedefleri kapsamında "SAFE" adlı yeni bir mali aracın devreye koyulduğuna değindi.

Savunmayı rekabet gücü için bir itici güç olarak görme gerekliliğini vurgulayan Costa, inovasyonu artırmak ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından desteklenen daha fazla özel yatırımla savunma konusunda endüstriyel politika geliştirmek için ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Costa, şöyle devam etti:

"Avrupalılar olarak birlikte hareket ederek çok daha fazlasını yapmalıyız. Daha fazla yatırım yaptıkça aynı yetenekleri 27 katına çıkarmamıza gerek yok. Hava savunması, deniz güvenliği, uzay ve siber gibi stratejik yeteneklere birlikte yatırım yaparak ortak bir savunma sistemi uygulamamız gerekiyor. Avrupa ordusundan bahsetmiyorum. Ulusal ordularımız tarafından ortak bir plana göre işletilen ortak mallardan bahsediyorum."

AB'nin çok kutuplu dünyada diplomatik angajmanını her zamankinden daha yoğunlaştırması gerektiğinin altını çizen Costa, "Ukrayna'da, Orta Doğu'da veya temel ilkelerin tehlikede olduğu herhangi bir yerde, onu tutarlı bir şekilde, çifte standartlara başvurmadan savunacak güvenilir savunuculara ihtiyacı var." diye konuştu.

Ekimdeki zirveye kadar ana gündem savunma hazırlığı

Von der Leyen de savunma konusu tartışılırken Rusya'nın Ukrayna'da savaşı aktif biçimde sürdürdüğünün akılda tutulması gerektiğine işaret ederek, "Avrupa'yı korumak için başkalarına güvenemeyiz. Avrupa'nın savunması bizim sorumluluğumuzdur." dedi.

SAFE kapsamında 10 üye ülkenin ortak tedarik için sağlanacak 150 milyar avroluk krediyi kullanma niyetlerini bildirdiğini dile getiren von der Leyen, "Daha fazla ülkenin katılmasını bekliyorum. Bu çok önemli. Çünkü savunma hazırlığı sadece ne kadar harcadığımızla ilgili değil. Aynı zamanda nasıl harcadığımızla da ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, 26 Haziran'daki zirvede AB Konseyinin Komisyona ekim ayında yapılacak zirveye kadar verdiği görev kapsamında yapacaklarına değinerek, "Üye ülkelerle birlikte yetenek boşluklarını haritalamak için çalışacağız. Ortak tedarik için ortak Avrupa projelerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, AB'nin yeni savunma vizyonuna ilişkin şunları söyledi:

"Yatırımların Avrupa'da kalmasını, kendi savunma sanayimizi canlandırmayı ve üye ülkelerimizde daha fazla araştırma ve geliştirme yapmayı istiyoruz. Bu sadece iyi bir güvenlik değil, Avrupa'da iyi işler yaratmakla da ilgili. Bu yüzden savunma sanayimizin konsolide olması, ölçeklenmesi ve hızlanması sağlanmalı. Bu onlar için zor bir iş ve biz onları yavaşlatmamalıyız."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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