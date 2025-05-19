AB Savunma Yatırımları İçin Ücretli Katılım

Avrupa Birliği'nin (AB), savunma yatırımlarını ve üretimini artırmak amacıyla devreye sokmayı planladığı mali aracına katılımın ücret gerektireceği bildirildi.

Yarın yapılacak AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde AA muhabirine bilgi veren üst düzey AB yetkilisi, Birliğin savunma sektöründe verimliliği artırmayı ve ortak tedariki teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Güvenlik Eylemi "SAFE" isimli düzenlemenin detaylarının görüşüleceğini söyledi.

AB Komisyonunun mart ayında açıkladığı SAFE çerçevesinde, bugün ilk kez AB dışı ülkelerden İngiltere ile ortaklık kurulması konusunda anlaşıldığını anımsatan yetkili, diğer ülkelerin söz konusu mali araçtan faydalanmasıyla ilgili "Kapılar açık ancak detaylara bakılması gerekiyor. Katılım için ücret olacak." dedi.

Yetkili, şöyle devam etti:

"Sadece (bir savunma ürününün değerinin) yüzde 35'ten fazlasının AB, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)/Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkeleri dışından gelmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu konuda çok açık olduğumuzu göstermemizin önemli olduğuna inanıyoruz."

AB'nin savunmada yön arayışı

AB, Donald Trump yönetimindeki ABD'nin Avrupa'nın güvenliğine mesafeli tutum takınmasıyla, savunmada yeni arayışa girdi.

En önemli müttefikini kaybeden Brüksel, bir yandan Washington'dan yönelen baskı diğer yandan Moskova'dan süregelen tehditler nedeniyle kıtanın güvenliğini kendi başına sağlama hedefini odağına aldı.

Bu çalışmaların sonucunda AB Komisyonu 19 Mart'ta, 2030'a kadar askeri harcamalarını ve üretimini artırma, ortak savunma projelerine kaynak ayırma gibi unsurları içeren Beyaz Bülten (White Paper) adı verilen yeni strateji açıkladı. Bunun bir parçası olan SAFE düzenlemesi, 150 milyar avroluk bir finansman paketini içeriyor.

Daha önce AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan AB Komisyonunun savunma sözcüsü Thomas Regnier, SAFE'in AB üye ülkeleri, İsviçre, Norveç, Lihtenştayn, İzlanda ve Ukrayna'nın ortak savunma ürünleri satın almasına olanak tanıdığını, bu ülkelerin AB üye ülkeleriyle ortak tedariklere katılabileceğini ancak kredi alamayacaklarını bildirmişti.

Regnier, programa AB'nin güvenlik ve savunma alanında ortaklık anlaşması yaptığı ilişkili ülkelerin de katılabileceğini belirterek, AB'nin Norveç, Moldova, Güney Kore, Japonya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile bir güvenlik ve savunma ortaklığı imzaladığını anımsatmıştı.

Sözcü, ayrıca şu bilgileri paylaşmıştı:

"Avrupa'da bulunan şirketlerin tedarik sürecine katılabilir. Güvenlik temelli koşulları yerine getirirlerse, Avrupalılara ait olmaları gerekmez. Türkiye gibi (AB üyesi olmayan) diğer ülkeler, bir savunma ürününün yüzde 35'ine kadarını hemen sağlayabilir. Endüstriyel katılımı yüzde 35'in üzerine çıkarmak için bir Güvenlik ve Savunma Ortaklığı, ardından ortaklık anlaşması gereklidir."