AB, Suriye'ye Destek Kararlılığını Vurguladı

BRÜKSEL, 18 Mart (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Suriye'nin toparlanma ve siyasi geçiş sürecini destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Pazartesi günü Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'nda bir konuşma yapan von der Leyen, uzlaşma ve toparlanmaya giden yolun uzun olduğunu belirtti.

AB'nin Suriyelilere yönelik mali desteğini artıracağını kaydederek uluslararası ortaklara da aynısı yapma çağrısında bulunan von der Leyen, "İster hala yurtdışında olsunlar isterlerse evlerine dönmeye karar versinler, Suriyeliler daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da aynı gün düzenlediği basın toplantısında Suriye'de devam eden şiddet olaylarından duyduğu endişeyi dile getirirken, AB'nin yaptırımları daha da hafifletme olasılığına dikkat çekti.