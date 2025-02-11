AB ve ABD'den İlk Temas

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in görüşmesi, transatlantik ilişkiler açısından gergin başlayan Donald Trump'ın ikinci dönemindeki ilk teması oluşturdu ve dikkati çeken anlara sahne oldu.

Von der Leyen ve Vance, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi marjında ikili görüşme yaptı.

20 Ocak'ta başlayan Trump yönetimiyle AB arasında Brüksel'de gergin bekleyişe neden olan ilk temas, böylece gerçekleşti.

Görüşmenin basına açık kısmında Vance, Trump yönetiminin "Avrupa'ya verdiği önem konusunda net olduğunu" söyledi.

Vance, "Avrupa ile üzerine inşa edilecek çok sayıda ekonomik bağ görüyoruz. Ayrıca hem Avrupa hem de ABD için iyi olan türde bir 'güvenlik ortaklığına' gerçekten dahil olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bu yüzden bu görüşmeden heyecan duyuyoruz. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen de ABD ile ilişkilerde "iyimserlikten yana" olduklarını söyledi.

Görüşmenin ardından von der Leyen, sosyal medya paylaşımında Vance'e hitaben, "Avrupa'ya hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "Müttefikler olarak paylaştığımız zorluklar hakkında yaptığımız güzel tartışma için teşekkür ederiz. Başkan Trump ve sizinle işbirliğimizi dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı, güvenlikten teknolojiye kritik birçok alanda işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'a "eski Estonya Başbakanı" olarak hitap etti

Görüşmeye AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı.

Kallas, daha sonra yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki savaş, Avrupa savunmasının güçlendirmesi ve Çin'in eylemleri üzerine bir görüşme yaptıklarını duyurdu.

Vance'in Kallas'a, "eski Estonya Başbakanı" diye hitap etmesi dikkati çekti.

AB'nin ABD'deki delegasyonundan "üzgün emoji" paylaşımı

Ezeli stratejik ortaklar arasında 3 haftalık boşluğun ardından kurulacak ilk temas merakla beklenirken, AB'nin ABD'deki delegasyonundan "üzgün emoji" paylaşımı yapıldı.

Emojinin ABD'nin dün AB'den çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulama kararı almasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

Trump döneminde transatlantik ilişkilere gergin başlangıç

Trump, AB'den ziyade, ulusal hükümetlerle çalışmak istediği yönündeki sinyali hem kampanya dönemi hem de ilk başkanlığında sık sık verdi.

İlk başkanlık döneminde AB-ABD ilişkileri ciddi ölçüde gerilemiş, Trump son seçim kampanyasında da AB'ye yönelik savunmadan ticarete birçok konuda endişe verici söylemlerde bulunmuştu.

Ne Brüksel'den Trump'ın yemin töreni öncesinde gönderilen olumlu mesajlar ne de yemininin akabinde yapılan "Birlikte çalışmaya sabırsızlanıyoruz" açıklamaları, ilişkilere sıcak bir başlangıç yapılmasına vesile olamamıştı.

Von der Leyen 20 Ocak'taki yemin törenine davet edilmezken, ilk temas bundan 3 hafta sonra kurulabilmiş oldu.