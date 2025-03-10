AB ve ABD'den Suriye'deki Şiddete Kınama

(ANKARA) - Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS), Suriye'nin kıyı bölgelerinde yaşanan olaylara ilişkin açıklamasında "Esad yanlısı unsurlar tarafından gerçekleştirildiği belirtilen son saldırıları ve sivillere yönelik tüm şiddet eylemlerini şiddetle kınadığını" ifade etti. ABD tarafından dün yapılan açıklamada ise ABD'nin "Hristiyanlar, Dürziler, Aleviler ve Kürtler de dahil olmak üzere Suriye'nin dini ve etnik azınlıklarının yanında duracağı" belirtilmişti.

EEAS Sözcüsü Anitta Hipper, Suriye'deki olaylar nedeniyle Suriye'nin aralık ayında devrilen eski cumhurbaşkanı Beşar Esad yanlısı olduğu ileri sürülen grupların eylemlerini şiddetle kınadı. Hipper'in yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

" Avrupa Birliği, Suriye'nin kıyı bölgelerinde geçici hükümet güçlerine yönelik, Esad yanlısı unsurlar tarafından gerçekleştirildiği bildirilen son saldırıları ve sivillere yönelik tüm şiddet eylemlerini şiddetle kınamaktadır. Siviller, uluslararası insancıl hukuka tam saygı çerçevesinde her koşulda korunmalıdır.

AB ayrıca tüm dış aktörleri, Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstermeye çağırmaktadır. AB, istikrarı baltalamaya ve tüm Suriyelilerin çeşitliliğine saygılı, kapsayıcı ve kalıcı bir barışçıl geçiş sürecinin önündeki engelleri artırmaya yönelik her türlü girişimi kınamaktadır."

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) dahil olmak üzere yerel kaynaklar, bölgede Alevi sivillerin mezhep temelli saldırılar nedeniyle Suriye'nin yeni hükümetine bağlı güçlerce öldürüldüğünü aktarıyor.

ABD: Radikal İslamcı teröristleri kınıyoruz...

AB ve ABD'nin Suriye'deki olaylara ilişkin tutumlarındaki kullandıkları farklı ton da dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün yaptıığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Amerika Birleşik Devletleri, son günlerde Suriye'nin batısında insanları katleden, yabancı cihatçılar da dahil olmak üzere radikal İslamcı teröristleri kınamaktadır. ABD, Hristiyanlar, Dürziler, Aleviler ve Kürtler de dahil olmak üzere Suriye'nin dini ve etnik azınlıklarının yanında durmakta ve kurbanlar ile ailelerine başsağlığı dilemektedir. Suriye'nin geçici yetkilileri, azınlık topluluklarına yönelik bu katliamların faillerini adalete teslim etmelidir."