AB ve ABD Ticaret Anlaşması Üzerine Görüşme

BRÜKSEL, 15 Haziran (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 9 Temmuz'dan önce ABD ile "iyi" bir ticaret anlaşması yapma taahhüdünü yineledi.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada cumartesi günü "G7 Zirvesi öncesinde Trump ile verimli bir telefon görüşmesi" yaptığını söyledi.

ABD hükümetinin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkaran ve bu ayın başında yürürlüğe giren kararı, iki taraf arasındaki ticaret anlaşmazlığını tırmandırmış, Avrupalı üreticiler, yeni vergilerin sektöre ciddi zarar verebileceği yönünde endişelerini dile getirmişti.

Trump'ın 27 üyeden oluşan birlikle gerçekleştirilen görüşmelerde "bir ilerleme kaydedilemediğini" belirterek 1 Haziran'dan itibaren AB'den ithal edilen tüm ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesi üzerine AB Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic 26 Mayıs'ta benzer yorumlarda bulunmuştu. Trump, Von der Leyen'in çağrısının ardından planlanan gümrük vergisi artışını 9 Temmuz'a kadar ertelemeyi kabul etti.

Von der Leyen, cumartesi günkü açıklamasında Trump'la Ortadoğu ve Ukrayna'daki durumu da ele aldıkları ifade etti.