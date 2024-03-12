AB Yaptırımlarını İhlal Edenlere 5 Yıla Kadar Hapis Cezası

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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarını ihlal eden veya delenlere uygulanacak cezanın tüm üye ülkelerde aynı olması çağrısı yaparak bunun, 5 yıla kadar hapis gerektirmesi konusunda anlaşmaya vardı.

AP Genel Kurulunda oylanan "AB yaptırımları: İhlallerin önünü kesmek için yeni kurallar" isimli yasa tasarısı, 543 lehte, 45 aleyhte ve 27 çekimser oyla kabul edildi.

Kabul edilen yasa tasarısına göre, Rusya'ya yönelik yaptırımlar dahil olmak üzere AB yaptırımlarını ihlal eden taraflar cezalandırılacak ve söz konusu ceza tüm AB üye ülkelerince uygulanacak.

Tasarıda, fonların dondurulmaması, seyahat yasakları veya silah ambargolarına uyulmaması, yaptırımlara tabi kişilere fon aktarılması veya yaptırım altındaki ülkelerin devlete ait kuruluşlarıyla iş yapılmasına ek olarak, yaptırımları ihlal ederek mali veya hukuki danışmanlık hizmeti sunmak "ihlal" olarak tanımlandı.

Dondurulması gereken fonların gizlenmesi ya da transfer edilmesi, mülkün gerçek sahipliğinin saklanması ve gerekli bilgilerin bildirilmemesinin ise "yaptırımların delinmesi" olarak nitelendirildiği tasarıda, insani yardım veya temel insani ihtiyaçların desteklenmesinin ihlal sayılmaması gerektiği belirtildi.

Tasarıda, yaptırımların ihlaline ve delinmesine yönelik cezaların "caydırıcı olması" amacıyla söz konusu suçların tüm üye ülkelerde en fazla 5 yıl hapis cezası gerektiren suçlar haline getirilmesi kararlaştırıldı.

Tasarıda, yaptırımları ihlal eden veya delen taraf şirketler olduğu durumda ise bu şirketlere caydırıcı para cezaları verilmesi gerektiği ancak üye ülkelerin şirketin dünya çapındaki yıllık cirosuna bağlı olarak ceza tutarının limitini belirleyebileceği aktarıldı.

Karar tasarısının AB mevzuatındaki yerini alabilmesi için AB Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.