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Abant Dağları Beyaz Örtüyle Kaplandı - Son Dakika
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Abant Dağları Beyaz Örtüyle Kaplandı

Bolu'da gece saatlerinde sağanak yağışın yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye kadar ulaştığı parkta ziyaretçiler doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Abant Dağları Beyaz Örtüyle Kaplandı
23.12.2023 - 20:53,  Güncelleme: 20:55
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Abant dağları beyaz örtüyle kaplandı

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde sağanak yağışın yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle Abant dağları beyaz gelinliği giydi. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye kadar ulaştığı Abant Gölü Milli Parkı'na hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçiler akın etti. Öğle saatlerinde güneş açmasına rağmen soğuk havanın etkisini sürdürdüğü milli parkta vatandaşlar göl etrafında yürüyüş yapıp, bol bol fotoğraf çekinerek keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: İHA
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