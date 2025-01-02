Abant Gölü\'nde Kış Manzarası

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Abant Gölü'nün kıyıları buz tuttu, mest eden manzara ortaya çıktı

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'ndaki gölün kıyıları soğuk hava sebebiyle buz tuttu.

Türkiye'nin önemli turistik yerlerinden biri olan Bolu'nun gözdesi Abant Gölü Milli Parkı'nda gece saatlerinde eksi 10 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Abant Gölü'nün kıyıları buz tuttu. Soğuk havada da ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Abant, kış manzarasıyla fotoğraf tutkunlarına kartpostallık manzaralar sundu. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, bölgeyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çekti.