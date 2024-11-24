Bolu Abant Gölü Milli Parkı yolunda devrilen çam ağacı nedeniyle ulaşım aksadı.
Kentte aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Bolu-Abant kara yolunda kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı.
Yağan kar nedeniyle milli park yolu üzerinde bulunan 2 çam ağacı devrildi, yol ulaşıma kapandı.
Ekiplerin ağaçları yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Abant Milli Parkı'nda Ulaşım Aksadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?