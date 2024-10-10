Abay Anıtı Aşkabat'ta Açıldı

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Aşkabat'ta ünlü Kazak şair ve filozof Abay Kunanbayulı'nın anıtının açılışını gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gelen Tokayev'i havalimanında Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhamedov karşıladı.

Tokayev ve Berdimuhamedov, resmi törenin ardından ikili görüşme yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ziyaretinin amacının Kazak-Türkmen stratejik ortaklığını yeni bir düzeye taşımak olduğunu belirtti.

Tokayev ve Berdimuhamedov, daha sonra Aşkabat'ta ünlü Kazak şair Abay Kunanbayulı'nın anıtının açılış törenine katıldı.

Törende Tokayev, Türkmenlerin bilge şairi Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü madalyasını kendisine takdim eden Berdimuhamedov'a teşekkür etti.

Abay'ın anıtının Aşkabat'ta açılmasının Türkmenlerin Kazak halkına duyduğu saygının göstergesi olduğunu kaydeden Tokayev, "Abay, küresel ölçekte bir şahsiyettir. Dünyanın birçok ülkesinde onun anıtı bulunmaktadır. Aşkabat'ta Abay anıtının açılışı ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini amaçlayan son derece önemli bir girişimdir." dedi.

Tokayev, bu yıl Astana'da da Türkmen halkının büyük düşünürü Mahtumkulu Firaki'nin anıtının açıldığını hatırlatarak, "Abay ve Mahtumkulu'nun eserleri tüm Türk dünyasının değerli mirasıdır. Bunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir." ifadesini kullandı.

Kazak ve Türkmenlerin ortak kök, tarih, benzer dil ve kültür ile birbirine bağlı halklar olduğunu anlatan Tokayev, Abay anıtının da bu iki halkın dostluğunun simgesi olacağını bildirdi.

Berdimuhamedov da kardeş halkların tarihi ve kültüründe iz bırakan seçkin şahsiyetlerin mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek, "Başkentimiz Aşkabat'ın en güzel parkında Kazak halkının seçkin şairi ve düşünürü Abay Kunanbayulı'nın anıtının açılışı dolayısıyla görkemli bir törene şahit oluyoruz." dedi.

Tokayev, Aşkabat temasları kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak.