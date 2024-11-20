ABB'de Konser Harcamaları Soruşturması

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürüttüğü idari soruşturma kapsamında iki bürokratı geçici olarak görevden aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABB bünyesinde konser harcamalarına yönelik yürütülen idari soruşturma sona erene kadar Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Söz konusu soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.