ABB Meclisi Mayıs Toplantısını Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, mayıs ayının birinci birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Belediyenin 2024 mali yılı bütçe kesin hesabına ilişkin başkanlık yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildiği birleşimde, 2025 yılı ücret tarifesine gelir kalemi eklenmesine, ABB ile Akçakoca Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü düzenlenmesine, Kore Cumhuriyeti'ne 18-24 Mayıs arasında yapılacak yurt dışı görevine, Kahramankazan ve Şereflikoçhisar belediyeleri ile ortak hizmet projesi düzenlenmesine ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle kabul edildi.

Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.