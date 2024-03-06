NEW ABD 2024 başkanlık yarışında, Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley ön seçimlerden çekildiğini resmen duyurdu.
Ön seçimlerde en yüksek ikinci oyu alan Cumhuriyetçi aday adayı Haley, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Süper Salı" olarak adlandırılan ön seçimleri açık ara önde tamamlamasının ardından yarıştan çekilme kararını açıkladı.
ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, South Carolina'da yaptığı basın toplantısında, "Partimiz içinde ve dışında onu desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış." diye konuştu.
"Büyük ülkemizin dört bir yanından aldığımız destek için minnettarlıkla doluyum ancak artık kampanyamı askıya almanın zamanı geldi." diyen Haley, konuşmasında bundan sonrası için Trump'ı destekleyeceğine dair bir ifade kullanmadı.
Haley, dün 15 eyalette birden yapılan "Süper Salı" seçimlerinde yalnızca Vermont eyaletini alarak, geri kalan eyaletlerin tamamını rakibi Trump'a kaptırmıştı.
Son Dakika › Güncel › ABD 2024 Başkanlık Yarışında Nikki Haley Ön Seçimlerden Çekildi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'a gelerek aday tanıtım toplantısı ve halk buluşması programı düzenledi. Özel, Türkiye İttifakı'na destek çağrısında bulundu ve partisinin Uşak belediye başkan adaylarını tanıttı.
Türkiye'nin paralimpik milli okçuları Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Yiğit Caner Aydın, W1 kategorisinde ABD'den Jason Tabansky'yi yenerek vize alırken, Nil Mısır da W1 kadınlar kategorisinde Şilili rakibi Mariela Lopez Carrasco'yu mağlup ederek hakkını kazandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde raylardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, raylardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Y.D ve F.D isimli şüphelileri yakaladı. Şüpheliler, raylardan çaldıkları malzemeleri hurdacıya satmak isterken suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Bolu'da bir aile içi tartışma sonucunda kadın tüfekle yaralandı. Tartışmanın ardından kadının dayısı, yeğenini korumak için ateş etti ancak mermi kadına isabet etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Olayın ardından koca polise teslim oldu, dayının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı ve resmi ziyaret kapsamında Türkiye Maarif Vakfı'nın kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti. Kurtulmuş, okulda öğrenciler tarafından karşılandı ve sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sürücü, hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?