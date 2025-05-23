ABD Askerleri Çekilmiyor

SEUL, 23 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin bir bölümünün Kore Yarımadası'ndan çekilmesi konusunda ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti.

Bakanlık söz konusu açıklamaları cuma günü, ABD medyasında Washington yönetiminin Güney Kore'den yaklaşık 4.500 askerini çekmeyi değerlendirdiğine yönelik haberlere istinaden yaptı.

1950-1953 Kore Savaşı'nın barış anlaşması yerine ateşkesle sona ermesinin bir neticesi olarak ABD halen ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor. An itibarıyla Güney Kore'de yaklaşık 28.500 ABD askeri bulunuyor.