ABD Başkan Yardımcısı Adayları James Vance ve Tim Walz Canlı Yayında Tartışacak - Son Dakika
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ABD Başkan Yardımcısı Adayları James Vance ve Tim Walz Canlı Yayında Tartışacak

ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı adayı James Vance ve Demokratların Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz, 1 Ekim'de canlı yayında karşı karşıya gelecek. CBS News tarafından yapılan davet sonrasında, başkanlık seçimine yaklaşılırken tartışma gerçekleşecek.

15.08.2024 18:16
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ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance ve Demokratların Başkan Yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz, 1 Ekim'de canlı yayında karşı karşıya gelecek.

CBS News sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimi yaklaşırken, Vance ve Walz'ı 1 Ekim'de canlı yayın tartışmasına davet ettiklerini belirtti.

Walz, sosyal medya hesabından verdiği cevapta "1 Ekim'de görüşürüz JD (Vance)." ifadelerini kullanırken, kampanya ekibi "Walz, JD Vance ile karşı karşıya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyor tabii kendisi gelirse." açıklamasını yaptı.

Vance ise sosyal medya hesabından "Amerikalılar mümkün olan en fazla sayıda tartışma izlemeyi hak ediyor. Bu yüzden (Cumhuriyetçilerin adayı) Başkan Donald Trump, şimdiden (Demokratların adayı) Kamala Harris ile 3 tartışmayı kabul etti. Ben sadece 1 Ekim'de CBS News canlı yayını değil, 18 Eylül'deki CNN teklifini de kabul ettim. İkisinde de görüşmek üzere." değerlendirmesinde bulundu.

Walz ve Vance arasındaki canlı yayın tartışması 1 Ekim'de gerçekleşecek.

ABD başkan adayları Donald Trump ile Kamala Harris, ABC News'te 10 Eylül'deki canlı yayında karşı karşıya gelecek.

Bu arada, Trump 4 Eylül'de Fox News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalındaki canlı yayın tekliflerini kabul etmiş, Harris'in ise canlı yayınlara katılıp katılmayacağı henüz açıklanmamıştı.

Kaynak: AA

CBS, Politika, Güncel, Son Dakika

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