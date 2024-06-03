ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatacak

ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatacak başkanlık kararnamesine imza atmaya hazırlandığı bildirildi. Biden'ın yarın başkanlık kararnamesiyle ülkenin güney sınırını geçici olarak yasa dışı göçmen girişlerine kapatacağı belirtildi. Kararnameyle güney sınırından giren ve güvenlik otoritelerince yakalanan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edileceği ifade edildi.

03.06.2024 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatacak başkanlık kararnamesine imza atmaya hazırlandığı bildirildi.

Amerikan medyasına konuşan ve adı açıklanmayan bazı üst düzey ABD'li yetkililer, Biden'ın yarın başkanlık kararnamesiyle ülkenin güney sınırını geçici olarak yasa dışı göçmen girişlerine kapatacağını belirtti.

Yetkililer, Biden'ın bu kararında günlük yasa dışı göçmen girişi sayısının 2 bin 500'ü geçmesinin etkili olduğunu, bu sayı günlük 1500'ün altına inene kadar güney sınırının bu tür geçişlere kapalı olacağını kaydetti.

Biden'ın bölgeden bazı belediye başkanlarıyla birlikte yarın törenle başkanlık kararnamesine imza atacağını ifade eden yetkililer, hemen devreye girecek kararnameyle güney sınırından giren ve güvenlik otoritelerince yakalanan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edileceklerini bildirdi.

Demokrat Biden yönetiminin bugüne kadarki "en sert sınır tedbiri" olarak nitelendirilen kararname, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde daha sert sınır güvenliği tedbiri talep eden Cumhuriyetçi Donald Trump'a ve bu konuda Kongre'de sert muhalefet yapan Cumhuriyetçilere karşı bir adım olarak değerlendiriliyor.

2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasa dışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören "sıfır tolerans" adlı karara imza atmış, 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Joe Biden, Göçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 22:05:35. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement