ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın yasa dışı silah edinme davasındaki karara saygı duyacağını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın yasa dışı silah edinme davasındaki karara saygı duyacağını belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden\'ın yasa dışı silah edinme davasındaki karara saygı duyacağını belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın yasa dışı silah edinme davasında suçlu bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yaparak, oğluyla gurur duyduğunu ve ona destek vermeye devam edeceğini belirtti. Delaware eyaletinde görülen davada jüri üyeleri, Hunter Biden'ı suçlu bulmuştu. Bu durum, görevdeki bir başkanın oğlunun yargılanmasının ilk kez gerçekleştiği anlamına geliyor.

11.06.2024 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, yasa dışı silah edinme davasında suçlu bulunan oğlu Hunter Biden hakkındaki karara saygı duyacağını belirtti.

ABD Başkanı, oğlunun yasa dışı silah edinmeden suçlu bulunduğu davaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden, oğlunun uyuşturucu bağımlılığıyla uzun bir süre mücadele ettiğini ve dirençli olduğu için oğluyla gurur duyduğunu belirterek, ona bu konuda destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Açıklamasında, "Ben Başkan'ım ama aynı zamanda da bir babayım" ifadesini kullanan Biden, şunları kaydetti:

"Jill ve ben, oğlumuzu seviyoruz. Bu davanın sonucunu kabul edeceğim ve yargılama sürecine saygı duymaya devam edeceğim. Jill ve ben, daima Hunter'ın yanında olacağız."

Delaware eyaletinde görülen davada jüri üyeleri, Hunter Biden'ın, "federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek", "başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak" ve "silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmak"tan suçlu olduğuna hükmetmişti.

Hunter Biden, suçlamaları reddetmişti

Hunter Biden, 2018'de uyuşturucu bağımlısı olduğu bir dönemde yasa dışı şekilde ateşli silah edinmek, satın alma işlemleri sırasında uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sorulara yanlış beyanda bulunarak federal yasaları ihlal etmek ve bu silahı yasalara aykırı şekilde tutmakla suçlanmıştı.

Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss, söz konusu suçlamaları geçen sene yöneltmişti. Biden, hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

Hunter Biden'ın yargılanmaya başlamasıyla ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkmış oldu.

Siyasi gözlemciler, Hunter Biden'ın yargılanmasının ve suçlu bulunursa bu durumun, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde babası Joe Biden'ı sandıkta olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Joe Biden, Delaware, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın yasa dışı silah edinme davasındaki karara saygı duyacağını belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 04:42:37. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın yasa dışı silah edinme davasındaki karara saygı duyacağını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement