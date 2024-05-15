ABD Başkanı Joe Biden Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı

ABD Başkanı Joe Biden Slovakya Başbakanı Robert Fico\'ya yönelik saldırıyı kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı ve Slovakya ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Biden, saldırıyı kınayan bir açıklama yaparak Fico'ya acil şifa diledi ve Slovakya halkıyla beraber olduklarını ifade etti. Ayrıca, ABD büyükelçiliğinin Slovakya makamlarıyla iletişim halinde olduğunu ve gerektiğinde desteğe hazır olduklarını da belirtti.

15.05.2024 20:25
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ABD Başkanı Joe Biden, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı ve bu ülkeyle dayanışma halinde olduklarını belirtti.

Biden, yazılı bir açıklama yaparak Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırıyı kınadı.

ABD Başkanı Biden, açıklamasında, "Jill ve ben, (Başbakan Fico'nun) acil şifa bulması için dua ediyoruz, kalbimiz ailesi ve Slovakya halkı ile beraber. Bu korkunç şiddet eylemini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca, Slovakya'daki ABD büyükelçiliğinin ilgili makamlarla temas halinde olduğunu ve gerekmesi halinde bu ülkeye desteğe hazır olduklarını da belirtti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

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