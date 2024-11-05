ABD Başkanlık Seçimleri Başladı

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(ANKARA) – ABD, Başkanlık seçimi için bugün sandık başında. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Florida, Palm Beach'te oy kullandı. Rakibi Kamala Harris ise oyunu posta yoluyla pazar günü Kaliforniya'ya göndermişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Başkanlık seçimleri devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı ve ABD eski başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte oy kullanmak üzere Florida'daki, Palm Beach'e geldi. Oy kullandıktan sonra gazetecilerle konuşan Donald Trump sandık kuyruklarının uzun olduğunu görmekten "çok onur duyduğunu" söyledi.

Trump, kendisinden çok emin olduğunu ve Cumhuriyetçilerin seçimlere "güçlü bir şekilde katıldığını" söyledi. Eski başkan "Başarılı olduğumuza dair haberler alıyorum" dedi. Destekçilerine şiddetten kaçınmaları konusunda uyarıda bulunup bulunmayacağı sorusu üzerine Trump "Onlara şiddet olmayacağını söylemek zorunda değilim. Elbette şiddet olmayacak," ifadesini kullandı ve destekçilerinin "şiddet yanlısı insanlar olmadığını, şiddete inanmayan insanlar olduğunu" söyledi.

Demokratların adayı ve Başkan yardımcısı Kamala Harris ise pazar günü Michigan'da yaptığı açıklamada, oyunu posta yoluyla Kaliforniya'ya gönderdiğini açıklamıştı. Oy pusulasının "Kaliforniya yolunda" olduğunu söyleyen Harris "Posta yoluyla oy pusulamı az önce doldurdum" demişti.