ABD, Batı Şeria'da Yaptırım Kararı Aldı - Son Dakika
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ABD, Batı Şeria'da Yaptırım Kararı Aldı

ABD, Batı Şeria'daki İsrailli kişilere ve kurumlara yaptırım getirerek Filistinlilerin haklarını korumayı hedefliyor.

18.11.2024 23:46
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ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli bazı kişi ve kurumlar hakkında yaptırım kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki açıklamada, "ABD, Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayanlara karşı harekete geçmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, Eyal Hari Yehuda Company Ltd. şirketi ve yetkilileri, Hashomer Yosh şirketinin Başkan Yardımcısı, Proje Koordinatörü ve kurucu ortağı Shabtai Koshlevsky, Zohar Sabah Çiftliği ve yetkilileri gibi Filistinlilerin taşınır veya taşınmaz mülklerini gasbeden kişilerin ve kurumların yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırım kararı alınan kişi ve kurumların, bölgedeki yerleşik halk olan Filistinlileri korkutmak, ikamet değişikliğine zorlamak, mülke el koymak gibi "Batı Şeria'yı etkileyen terörist faaliyetlerle" bağlantılı olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, kişi ve kurumlar, "evlerinde dahi Filistinlilere karşı tehdit ve şiddet eylemlerinde bulundu ve yerel Filistinlilerin geçim kaynaklarını bozmak için hayvanlarına, otlaklarına ve evlerine yönelik bir yıkıcılık örüntüsüne" girdi.

Haklarında yaptırım kararı alınan kişilerin ABD'ye girişleri, Başkanlık Bildirgesi'nin ilgili kararı uyarınca askıya alındı.

Hazine Bakanlığı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada da kısaca Amana olarak bilinen Gush Emunim Central Cooperative Association Ltd. ve yan kuruluşu Binyanei Bar Amana LTD'nin İsrail aşırılıkçı yerleşim hareketinin önemli bir parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu şirketlerin, Batı Şeria'da şiddet uyguladıkları için daha önce ABD hükümeti ve ortakları tarafından yaptırım uygulanan çeşitli kişilerle bağlarının sürdüğü belirtildi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, yaptırım kararlarıyla ilgili açıklamasında, "ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, Batı Şeria, İsrail ve daha geniş bölgenin istikrarını tehdit eden ve bu istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri kolaylaştırmaya çalışanları sorumlu tutmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Amana şirketinin, finansman, kredi ve altyapı inşası yoluyla desteklediği "çiftçilik karakollarını" yasa dışı yerleşimleri genişletmek ve arazileri ele geçirmek için stratejik olarak kullandığını vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasına, yaptırımın kapsamıyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Yukarıda açıklanan kişilerin ABD'de veya ABD vatandaşlarının elinde ya da kontrolünde bulunan tüm mülkler ile bu mülkler üzerindeki çıkarları engellenmiştir ve OFAC'a bildirilmelidir. Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak, bir ya da daha fazla kez yaptırım uygulanan kişi tarafından yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olunan tüm kuruluşlara da yaptırım uygulanmıştır."

Açıklamada, yaptırımların, Batı Şeria'nın barışını, güvenliğini ve istikrarını tehdit edenleri sorumlu tutmak için ABD ve ortakları tarafından devam eden çok taraflı bir yaklaşımın parçası olduğu belirtilerek, Amana'ya İngiltere ve Kanada tarafından da yaptırım uygulandığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Batı Şeria'da Yaptırım Kararı Aldı - Son Dakika

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