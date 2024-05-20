ABD Büyükelçisi, KDC'deki darbe girişiminde ABD vatandaşlarının olmasından endişe duyuyor - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi, KDC'deki darbe girişiminde ABD vatandaşlarının olmasından endişe duyuyor

ABD Büyükelçisi, KDC\'deki darbe girişiminde ABD vatandaşlarının olmasından endişe duyuyor

ABD'nin KDC Büyükelçisi Lucy Tamlyn, KDC'deki darbe girişiminde bazı ABD vatandaşlarının yer almasından dolayı endişe duyduğunu ifade etti. Tamlyn, olaylar hakkında KDC yetkilileriyle işbirliği yaptıklarını belirtti.

20.05.2024 03:25
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ABD'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Büyükelçisi Lucy Tamlyn, ülkedeki darbeye kalkışan silahlı grubun içinde bazı ABD vatandaşlarının olmasından dolayı endişe duyduğunu ifade etti.

Lucy Tamlyn yaptığı açıklamada, "Bu sabahki olaylar beni şok etti ve olaya karıştığı iddia edilen Amerikan vatandaşlarının raporları beni çok endişelendirdi." İfadesini kullandı.

Tamlyn, darbe girişimi ve eyleme karıştığı iddia edilen ABD vatandaşları konusunda KDC yetkilileriyle azami ölçüde işbirliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge dün yaptığı açıklamada, KDC Silahlı Kuvvetlerinin (FARDC), içlerinde yabancıların da bulunduğu bir grup silahlı kişinin sabah saatlerinde başlattığı darbe girişimini bastırdığını duyurmuştu.

Yerel medyada ve sosyal medyada, darbeye kalkışan silahlı grup ile 2 ABD pasaportlu kişinin de askerlerce etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşılarak, olayların arkasında ABD'nin olduğu iddia edilmişti.

KDC'de 20 Aralık 2023'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini oyların yüzde 73,34'ünü alarak kazanan Felix Tshisekedi, 20 Ocak'ta yemin edip ikinci dönem için KDC'nin cumhurbaşkanı olmuştu.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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