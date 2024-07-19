ABD'de ankete göre Demokratlar, Kamala Harris'in iyi bir iş çıkaracağına inanıyor - Son Dakika
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ABD'de ankete göre Demokratlar, Kamala Harris'in iyi bir iş çıkaracağına inanıyor

ABD'de yapılan ankete göre, Başkan Joe Biden'ın çekilmesi halinde yerine gelecek Kamala Harris'in Demokratlar arasında iyi bir iş çıkaracağına inananların oranı yüzde 60 olarak belirlendi. Genel seçmenlerin ise Harris'in başkan olması durumuna temkinli yaklaştığı ve sadece 3 kişiden 1'inin iyi bir başkan olabileceğini düşündüğü ifade edildi.

19.07.2024 18:55
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NEW ABD'de yapılan ankette, Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden çekilmesi halinde yerine gelecek Kamala Harris'in "iyi bir iş çıkaracağını" düşünen Demokratların oranı yüzde 60 çıktı.

AP/NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi, Biden'ın adaylığı bırakması halinde Başkan Yardımcısı Harris'in parti içindeki durumuna ilişkin anket yaptı.

Ankete katılan her 10 Demokrat seçmenden 6'sı, Biden'ın yerine geçmesi durumunda Harris'in "iyi bir iş çıkaracağına" inandığını ifade ederken, yüzde 20'si buna karşı çıktı. Diğer yüzde 20 de "Yeterince bilgim yok" diyerek görüş belirtmedi.

Partililerin dışında genel seçmenin ise Harris'in başkan olması durumuna temkinli yaklaştığı, 10 yetişkinden sadece 3'ünün "başkan olarak iyi iş çıkaracağını" düşündüğü kaydedildi. Katılımcıların yarısı Harris'in iyi bir başkan olamayacağını söylerken, yine yüzde 20'si "hakkında yeterince bilgileri olmadığını" ifade etti.

27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın tartışmasında, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump karşısında çok zayıf bir performans sergilemesi sonrası, sağlık durumu nedeniyle başkan Biden'a yarıştan çekilmesi baskıları devam ediyor.

Biden'ın çekilmesi durumunda yerine geçecek isimler arasında yardımcısı Harris, listenin başına bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de ankete göre Demokratlar, Kamala Harris'in iyi bir iş çıkaracağına inanıyor - Son Dakika

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