ABD'de ankete göre katılımcıların yüzde 72'si Biden'ın zihinsel sağlığına güvenmiyor - Son Dakika
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ABD'de ankete göre katılımcıların yüzde 72'si Biden'ın zihinsel sağlığına güvenmiyor

ABD'de yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 72'si ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa sahip olmadığına inandığını belirtti. Ankette ayrıca, Biden'ın sağlık nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilmesi gerektiğine inananların yüzde 46'sının Demokrat seçmenlerden olduğu ortaya çıktı. Aynı ankette Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zihinsel sağlığına güvenenlerin oranı ise yüzde 50 oldu.

30.06.2024 22:31
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ABD'de yapılan ankette katılımcıların yüzde 72'si, ABD Başkanı Joe Biden'ın "başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa" sahip olmadığına inandığını söyledi.

Kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan ilk canlı yayın tartışmasından sonra Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

CBS News/ You Gov'un bugün yayınladığı ankete göre, Amerikalıların yüzde 72'si Biden'ın "başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa" sahip olmadığına inandığını ortaya koydu.

Ankette, Biden'ın sağlık nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilmesi gerektiğine inananların yüzde 46'sının Demokrat seçmenlerden oluştuğuna dikkat çekildi.

Aynı ankette Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkanlık için gerekli zihinsel ve bilişsel sağlığa sahip olup olmadığı konusundaki soruya da yüzde 50'si "evet", yüzde 49'u "hayır" cevabını verdi.

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştı

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Demokratlar içinde Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de ankete göre katılımcıların yüzde 72'si Biden'ın zihinsel sağlığına güvenmiyor - Son Dakika

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