ABD'de Demokrat Üyelere Bomba Tehdidi - Son Dakika
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ABD'de Demokrat Üyelere Bomba Tehdidi

Connecticut'ta dört Demokrat Kongre üyesi, Şükran Günü'nde bomba tehdidiyle karşılaştı.

29.11.2024 01:46
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NEW ABD'de Connecticut eyaletinin dört Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin, aileleriyle Şükran Günü'nü kutlarken telefonla aranarak bomba tehditleriyle hedef alındıkları belirtildi.

Kongre üyeleri Joe Courtney, Jim Himes, John Larson ve Jahana Hayes tehditler konusunda açıklama yaptı.

Demokrat üyeler, telefonla yapılan aramalarda bomba tehditlerine hedef olduklarını ifade etti.

Bu tür tehditleri ve tüm siyasi şiddeti kınadıklarını kaydeden Demokrat üyeler, kolluk kuvvetlerinden yardım istediklerini dile getirdi.

Kolluk kuvvetleri daha sonra CNN'e yaptıkları açıklamada, incelemeler neticesinde bomba tehdidine dair bir kanıt bulamadıklarını, dört üyenin de aileleriyle güvende olduğunu kaydetti.

Bu tür aramaların yurt dışındaki kişiler tarafından yapılabildiğini söyleyen kolluk kuvvetleri, genellikle çeşitli tehditler içeren senaryoları kapsadığını, bazen de ilgi ve eğlence amaçlı olabildiğine dikkat çekti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) için duyurduğu yönetici adayı Lee Zeldin, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi adayı Elise Stefanik, Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) direktör adayı John Ratcliffe ve Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth dahil Trump'ın yeni kabine adaylarından bazıları, bu hafta çeşitli platformlardan yaptıkları açıklamalarda, kendilerine ve aile bireylerine yönelik bazı tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri de dün Trump'ın yeni kabinesine aday gösterdiği bazı isimlere yönelik "olası tehditleri" ciddiye aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Connecticut, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Demokrat Üyelere Bomba Tehdidi - Son Dakika

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