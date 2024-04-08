ABD'de Denver-Houston seferi yapan uçakta motor kapağı yerinden çıktı - Son Dakika
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ABD'de Denver-Houston seferi yapan uçakta motor kapağı yerinden çıktı

Denver-Houston seferini yapan Southwest Airlines uçağının motor kapağı yerinden çıkarak kalkış sırasında kanat flapına çarptı. Uçak güvenli şekilde Denver'a geri iniş yaptı. FAA olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

08.04.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
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ABD'de Denver-Houston seferi yapan yolcu uçağının motor kapağı yerinden çıkarak, kalkış sırasında kanat flapına çarptı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Boeing 737-800" model yolcu uçağında meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Southwest Airlines firmasının Denver-Houston seferini yapan uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkış sırasında kanat flapına çarptı.

Southwest Airlines, olay sonrasında uçağın güvenli şekilde Denver'a geri iniş yaptığını ve Houston yolcularının başka bir uçağa bindirildiğini bildirdi.

Hava yolu firmasının 4 Nisan'da Texas'tan kalkacak aynı model bir diğer uçağının motorunda yangın çıkması nedeniyle sefer iptal edilmişti.

FAA, söz konusu olaylara ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Denver-Houston seferi yapan uçakta motor kapağı yerinden çıktı - Son Dakika

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