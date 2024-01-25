 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de derede mahsur kalan kadın 14 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de derede mahsur kalan kadın 14 saat sonra kurtarıldı

ABD'nin California eyaletinde aracıyla geçmeye çalıştığı derede mahsur kalan kadın, 14 saat sonra helikopterle kurtarıldı. Aracın üzerinde yardım bekleyen kadın, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ABD\'de derede mahsur kalan kadın 14 saat sonra kurtarıldı
25.01.2024 - 17:07,  Güncelleme: 17:19
Abone Ol

- ABD'de derede aracının üzerinde mahsur kalan kadın 14 saat sonra kurtarıldı

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde aracıyla geçmeye çalıştığı derede mahsur kalan kadın, 14 saat sonra helikopterle kurtarıldı.

ABD'nin California eyaletindeki Livermore'da pazartesi günü etkili olan şiddetli yağışla birlikte Del Valle deresinde su seviyesi yükseldi. Aracıyla derenin üzerindeki yoldan geçmeye çalışan bir kadın, suya kapılarak dereye düştü. Araç ters dönerken, kadın aracın üzerine çıkmayı başardı. Geceyi aracın üzerinde geçiren kadını ertesi gün bölgede kamp yapan bir kişi fark ederek yetkililere haber verdi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Aracın üzerinde yardım bekleyen kadın, 14 saatin ardından helikopterle kurtarıldı. Hafif yaralı olduğu belirtilen kadın hastaneye kaldırıldı. Alameda County İtfaiye Departmanından Cheryl Hurd, kadınınbölgeden sık sık geçiş yaptığını, ancak bu kez yükselen su seviyesini hafife aldığını söyledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, California, İtfaiye, Kurtarma, Olaylar, İtfaiye, Hava Durumu, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de derede mahsur kalan kadın 14 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika


18:40
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son Dakika
18:40 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
15:59 Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 18:51:59. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de derede mahsur kalan kadın 14 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement