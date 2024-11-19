ABD'de Elektrikli Araç Satışları Yavaşlıyor - Son Dakika
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ABD'de Elektrikli Araç Satışları Yavaşlıyor

Üçüncü çeyrekte elektrikli araç satışlarındaki artış yavaşladı, şarj altyapısındaki sorunlar etkili.

19.11.2024 13:43
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NEW YORK, 19 Kasım (Xinhua) -- ABD'de bu yılın üçüncü çeyreğinde elektrikli araç satışlarındaki büyümenin yavaşladığı bildirildi. Pazar araştırma firması Cox Automotive'in açıkladığı son verilere göre söz konusu dönemde ülkede satılan yaklaşık 346.309 elektrikli araç, toplam otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 9'unu oluşturdu.

Federal olarak finanse edilen bir araştırma merkezi olan Argonne Ulusal Laboratuvarı'na göre ise 2023 yılında ülkede 1,4 milyon şarj edilebilir elektrikli araç satılarak toplam otomobil satışlarının yüzde 9'undan fazlasını oluştururken, 2022'ye kıyasla yüzde 50'den fazla bir artış göstermişti.

The New York Times gazetesinin pazartesi günü yayımladığı haberde, "Bu yıl elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama kısmen satışlara göre daha yavaş büyüyen şarj altyapısına dair endişeler nedeniyle akaryakıtlı araçlarını değiştirmekte tereddüt eden sürücülere bağlanabilir" ifadelerine yer verildi.

Harvard Business School'dan bir araştırmacının yaptığı son çalışmaya göre bozuk şarj üniteleri de önemli bir sorun oluşturuyor. Sürücülerin kullanmak istediği her 5 şarj ünitesinden biri çalışmıyor.

ABD'de yaklaşık 74.000 istasyona dağılmış durumda 200.000'den fazla halka açık şarj ünitesi bulunuyor. Ancak Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'na göre halka açık şarj ünitesi sayısının, elektrikli araç satışlarına ayak uydurabilmesi için 2030 yılına kadar bir milyonun üzerine çıkması gerekiyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

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