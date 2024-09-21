ABD'de Erken Oy Kullanma Süreci Başladı - Son Dakika
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ABD'de Erken Oy Kullanma Süreci Başladı

Kasım'daki başkanlık seçimleri için Minnesota, Güney Dakota ve Virginia'da erken oy verme başladı.

21.09.2024 21:17
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ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için 3 eyalette sandıkta erken oy kullanma işlemleri başladı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, bazı eyaletlerde erken oy verme işlemleri için seçmenler sandık başına gitti.

Minnesota, Güney Dakota ve Virginia eyaletlerinde erken oy verme imkanından yararlanmak isteyenler oylarını kullanmaya başladı.

Demokratlarda Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerde Donald Trump'ın yarıştığı başkanlık seçimleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından yeni bir boyut kazanmıştı.

ABD'de ülke geneli anketlerde Harris yüzde 49,3 oy oranıyla Trump'ın az farkla önünde yer alıyor. Trump ise yüzde 47,4 oranında desteğe sahip görünüyor.

Kaynak: AA

Kamala Harris, Donald Trump, Minnesota, Virginia, Son Dakika

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