ABD'de Filistinli Aktivist Halil'in Tutuklanması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Filistinli Aktivist Halil'in Tutuklanması

Mike Johnson, Halil'in sınır dışı edilmesini savunarak, bu durumun daha da yayılacağını belirtti.

11.03.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil'in sınır dışı edilmek için tutuklanmasını savunarak, "Bu daha yeni başlıyor." ifadesini kullandı.

Johnson'a, Kongre'de düzenlediği basın toplantısında Halil'in gözaltına alınması olayı soruldu.

Halil'i Columbia kampüsünü "altüst etmekle" ve diğer öğrencilere "fiziksel şiddet uygulamakla" tehdit ettiğini savunan Johnson, "Eğer öğrenci vizesiyle Amerika'daysanız ve Yahudi sınıf arkadaşlarınızı avlamak isteyen hevesli bir genç teröristseniz, ülkenize gönderilirsiniz." ifadesini kullandı.

Johnson, bu olayın münferit kalmayacağı imasında da bulunarak, "Kuyruğunuzu kısıp size tutuklayacağız ve ait olduğunuz yere göndereceğiz ve bu daha yeni başlıyor." şeklinde konuşmasına devam etti.

Öte yandan "Bakın, ben özgür konuşmayı takdir ediyorum. Eskiden bunu mahkemelerde savunurdum." diyen Johnson, ancak antisemitizm, nefret ve tehdidin bunun çok ötesinde olduğunu öne sürdü.

Johnson, Halil'in sınır dışı edilmesi için tutuklanmasını da Amerikan halkının anlayacağını savundu.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil tutuklanmıştı.

Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini söylediklerini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da konuya ilişkin X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen gösterilere katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı etme sözü vermişti.

Öte yandan CNN, ABD'li yargıcın, Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı koyduğunu yazdı. Halil'in mahkemede hakim karşısına çıkması beklenirken, New York'ta yüzlerce kişi söz konusu tutuklama kararını protesto etmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Mike Johnson, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Filistinli Aktivist Halil'in Tutuklanması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü
Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
ABD’de içerisinde 3 kişinin bulunduğu hava ambulansı düştü ABD'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu hava ambulansı düştü
Kırıkkale’de evde yangın çıktı İtfaiye eri ve bir vatandaş yaralandı Kırıkkale'de evde yangın çıktı! İtfaiye eri ve bir vatandaş yaralandı
Papa Francis’in sağlık durumu iyiye gidiyor Papa Francis'in sağlık durumu iyiye gidiyor
Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı

17:51 Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
16:42 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:58 Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
07:12 YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü
04:34 Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
01:16 ABD’de içerisinde 3 kişinin bulunduğu hava ambulansı düştü ABD'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu hava ambulansı düştü
01:13 Kırıkkale’de evde yangın çıktı İtfaiye eri ve bir vatandaş yaralandı Kırıkkale'de evde yangın çıktı! İtfaiye eri ve bir vatandaş yaralandı
00:43 Papa Francis’in sağlık durumu iyiye gidiyor Papa Francis'in sağlık durumu iyiye gidiyor
00:09 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
00:00 Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 19:18:00. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de Filistinli Aktivist Halil'in Tutuklanması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.