ABD'de Filistinli Aktivist Halil'in Tutuklanması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil'in sınır dışı edilmek için tutuklanmasını savunarak, "Bu daha yeni başlıyor." ifadesini kullandı.

Johnson'a, Kongre'de düzenlediği basın toplantısında Halil'in gözaltına alınması olayı soruldu.

Halil'i Columbia kampüsünü "altüst etmekle" ve diğer öğrencilere "fiziksel şiddet uygulamakla" tehdit ettiğini savunan Johnson, "Eğer öğrenci vizesiyle Amerika'daysanız ve Yahudi sınıf arkadaşlarınızı avlamak isteyen hevesli bir genç teröristseniz, ülkenize gönderilirsiniz." ifadesini kullandı.

Johnson, bu olayın münferit kalmayacağı imasında da bulunarak, "Kuyruğunuzu kısıp size tutuklayacağız ve ait olduğunuz yere göndereceğiz ve bu daha yeni başlıyor." şeklinde konuşmasına devam etti.

Öte yandan "Bakın, ben özgür konuşmayı takdir ediyorum. Eskiden bunu mahkemelerde savunurdum." diyen Johnson, ancak antisemitizm, nefret ve tehdidin bunun çok ötesinde olduğunu öne sürdü.

Johnson, Halil'in sınır dışı edilmesi için tutuklanmasını da Amerikan halkının anlayacağını savundu.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil tutuklanmıştı.

Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini söylediklerini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da konuya ilişkin X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen gösterilere katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı etme sözü vermişti.

Öte yandan CNN, ABD'li yargıcın, Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı koyduğunu yazdı. Halil'in mahkemede hakim karşısına çıkması beklenirken, New York'ta yüzlerce kişi söz konusu tutuklama kararını protesto etmeye devam ediyor.