ABD\'de gri kurtların yeniden tanıtılması programı başladı

ABD'nin Colorado eyaletinde, "yeniden tanıtma ve yetiştirme programı" kapsamında 5 gri kurt doğaya bırakıldı.

USA Today'in haberine göre, Colorado Parklar ve Yaban Hayatı (CPW) kuruluşu yetkilileri, yaptıkları açıklamada, 5 gri kurdun Oregon eyaletinden alınıp Colorado'daki Grand County bölgesinde serbest bırakıldığını ifade etti.

Açıklamada, nesli tükenme tehlikesi altındaki gri kurtlar için gerçekleştirilen programın, yıllarca süren planlamanın ardından hazırlandığı belirtildi.

Ayrıca programın, kurtların yetiştirilmesini içerdiği ve ilerleyen 5 ila 10 yıl boyunca her yıl 10-15 kurdun eyalete yeniden getirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu program kapsamında 5 kurdun eyaletin batısında bulunan ormanlara bırakıldığı bilgisi verildi.

Öte yandan program, çevre aktivistleri tarafından desteklenirken, çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlar için risk oluşturduğu gerekçesiyle bölgedeki çiftçiler tarafından eleştirildi.

Colorado Valisi Jared Polis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Colorado'da tarih yazıldı. 1940'lardan beri ilk kez, kurtların uluması Colorado'nun batısında tekrardan duyulacak." ifadelerini kullandı.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Hizmeti, gri kurtların Colorado eyaletinde nesli tehlike altında olan türler listesinde yer aldığını açıklamıştı.

Colorado'ya özgü bu tür, 1940'larda neredeyse yok olma seviyesine gelmişti.

2020'deki eyalet seçimlerinde, gri kurtları Colorado'ya yeniden tanıtmayı amaçlayan programın başlatılması teklifini içeren önerge seçmenler tarafından kabul edilmişti.