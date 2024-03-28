ABD'de Müslüman Kadın, Facebook Paylaşımı Nedeniyle FBI Tarafından Sorgulandı

NEW ABD'de Facebook hesabından yaptığı Filistin'i destekleyen bir paylaşımı "işaretlendiği" gerekçesiyle Müslüman kadının, kendini Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı olarak tanıtan kişiler tarafından sorgulanmak istendiği öne sürüldü.
Oklahoma eyaletinin Stillwater kentinde Müslüman bir kadın, "sosyal medyada yaptığı bir paylaşım hakkında" konuşmak istedikleri gerekçesiyle kapısına gelen ve kendilerini FBI ajanı olarak tanıtan biri kadın 3 kişi ile diyaloğunu kayda aldı.
Videoda adının "Rola Abdeljawad" olduğunu söyleyen kadının, söz konusu kişilerden kimliklerini göstermelerini ısrarla istediği halde, 3 ajanın "bunu geldiğimizde zaten yaptık" diyerek kendilerini tanıtmak istememeleri dikkati çekti.
Söz konusu kişilerin sorularına "avukatım ile konuşun" diyerek cevap vermek istemeyen Müslüman kadına ajanlar, avukatı ile araması için FBI Oklahoma ofisinin numarasını verdi.
"İfade özgürlüğü hakkımı kullandığım için gelip benimle konuşmak istemeniz tuhaf"
Müslüman kadın, "Aradığımda onlara 'Facebook beni paylaşımım için işaretledi' mi diyeceğim? Biz artık istediğimizi söyleyebileceğimiz özgür bir ülkede yaşamıyor muyuz? İfade özgürlüğü hakkımı kullandığım için gelip benimle konuşmak istemeniz tuhaf." diye konuştu.
FBI ajanının da bu tür konuşmaları "her gün, insanları güvende tutmak için gün boyu" yaptıklarını söylemesi üzerine Müslüman kadın şöyle devam etti:
"Bu konuşmayı bu mahalledeki herkesle mi yapıyorsunuz? Bir ABD vatandaşı olarak bütün yaptığım, ifade özgürlüğü hakkımı kullanarak halka açık bir sosyal medya platformunda kendi fikrimi dile getirmek oldu. ABD'de çoğu kimse özellikle yaşlı nesiller Facebook kullanır. Bütün vatandaşların hepsini sorguluyor musunuz?"
Ajanlar bunun üzerine kadına kendilerine konuşmak zorunda olmadığını ve FBI ofisini araması gerektiğini belirterek ayrıldı.
FBI ajanları araçlarına binerken kayıt almaya devam eden kadın, "Bunlara sözde FBI deniyor." diyerek videonun sonunda kendi kimlik ve konum bilgilerini paylaştı ve "Burası Amerika." ifadesini kullandı.
"Bu tür tacizler özellikle son aylarda ülkenin her yerinde arttı"
Bu konuda AA muhabirinin ulaştığı, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Oklahoma Şubesi (CAIR-OK) Başkanı Adam Soltani, sosyal medya paylaşımını gördüklerini, kendilerine henüz bir başvuru yapılmadığını ve olayı araştırdıklarını belirtti.
Soltani, "Ancak bu olay bizim için sürpriz değil. İfade özgürlüğüne yönelik bu tür korkutmaya yönelik tacizler özellikle son aylarda ülkenin her yerinde arttı. Maalesef bu tür olaylarla uzun zamandır uğraşıyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › ABD'de Müslüman Kadın, Facebook Paylaşımı Nedeniyle FBI Tarafından Sorgulandı - Son Dakika
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşine kurşun yağdıran şahıs gözaltına alındı. Olayda 6 mermi isabet eden kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu açıkladı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye'nin istikbali için hayati önemde olduğunu vurguladı ve Türk ve Türkiye düşmanlarının belediyelere sızma girişimlerine dikkat çekti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Buceschi, takımın Karadağ maçında doğru bir oyun sergilemeye çalışacaklarını ve gruptan çıkma adına büyük avantajları olduğunu belirtti. Oyuncuların performansı ve sakatlıklar hakkında da bilgi veren Buceschi, Karadağ ve Sırbistan maçlarına kazanmak için çıkacaklarını vurguladı. Milli hentbolcular da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi tek hedef olarak gördüklerini ve seyircinin desteğinin önemli olduğunu ifade ettiler.
Muş Valisi Avni Çakır, Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'nde görevli güvenlik güçleriyle iftar yaparak, zorlu şartlarda görev yaptıklarına şahitlik ettiğini ve onlardan gelecek yerel seçimlerde desteklerini istedi.
Eğil Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen iftar programına birçok vatandaş katıldı. Programda, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de yer aldı. İftar programı dualarla sona erdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pozantı ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içinde hizmet etmek için gün saydığını belirtti. Çelik, muhalefeti eleştirerek, birbirlerine ağır laflar söyleyenlerin artık bir araya gelemeyeceğini ve ülkeye verebilecekleri bir şeyin olmadığını ifade etti. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösteren Çelik, gençlerin demokrasi, siyaset, bilim ve teknolojiyle yan yana olması gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?