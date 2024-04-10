- ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı
PHILADELPHIA - ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı. ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.
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Batman'da Hürriyet Mahallesi Arı Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, kavga esnasında seken bir kurşunun isabet ettiği Müzeyyen K. (47) adlı kadın da yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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