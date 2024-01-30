ABD\'de LULAC, Texas Valisi Abbott\'u şiddet eylemlerine teşvik etmekle suçladı

ABD'de sivil toplum kuruluşu Birleşmiş Latin Amerika Vatandaşları Topluluğu (LULAC), Texas Valisi Greg Abbott'u aşırılıkçıları şiddet eylemlerine teşvik etmekle suçladı.

The Hill'in haberine göre, LULAC Ulusal Başkanı Domingo Garcia, Texas eyaleti ile federal hükümet arasında sınır güvenliği tartışmalarına ilişkin yayımladığı bildiride, Abbott'un söylemlerinin 2019'da Texas'ın El Paso kentinde 23 kişinin yaşamını yitirdiği ve 22 kişinin yaralandığı silahlı saldırı gibi şiddet eylemlerini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Garcia, "Vali Greg Abbott'un yanlış ve kışkırtıcı politik söylemleri insanları şiddete ve toplu katliama yönlendirebilir. Nefret gündemiyle eyalet dışı silahlı aşırılıkçı taraftarlara karşı özellikle Texas'taki üyelerimizi teyakkuzda olmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Abbott ve destekçilerini siyasi kazanç elde etmek ve para toplamak için "medya sirki" oluşturmakla suçlayan Garcia, ABD'deki sığınmacılara yöneltilen nefret söylemleri ve eylemlerini kınadı.

Texas eyaleti ile federal hükümet arasındaki sınır güvenliği tartışmaları doğrultusunda mitingler düzenleyen ve kendilerini "God's army (Tanrının ordusu)" olarak tanımlayan "Sınırımızı Geri Alın" konvoyu, dün Virginia eyaletinden yola çıkarak Texas eyaletine yöneldiğini duyurmuştu.

ABD-Meksika sınır güvenliğinin kontrolden çıktığını savunan Garcia, konvoydakileri yasalara uygun davranmaya çağırdı.

Biden hükümeti ile Texas Valisi Abbott arasındaki anlaşmazlık

Abbott, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimini sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi ise sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Abbott'un söz konusu karara uymayacağını açıklaması üzerine, Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.