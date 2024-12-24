ABD'de Tüketici Güveni Düşüşte

Güncel

NEW YORK, 24 Aralık (Xinhua) -- ABD'de yeni yılda ekonomik duruma ilişkin beklentilerin giderek kötüleşmesiyle tüketici güven endeksi bu ay beklenmedik düzeyde geriledi. The Conference Board adlı araştırma grubunun yayımladığı beklenti endeksi 8,1 puan gerileyerek 104,7'ye indi ve artış beklentileri suya düştü.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş piyasasına yönelik kısa vadeli güvenini ölçen beklenti endeksinin 12,6 puan gerileyerek 81,1'e düştüğünü belirten The Conference Board, bunun çoğu zaman resesyona işaret eden seviyeye yakın olduğunu söyledi.

The Conference Board Baş Ekonomisti Dana M. Peterson, son dönemde tüketici güveninde yaşanan toparlanmanın aralık ayında sürdürülemediğini bu nedenle de endeksin son iki yıldır hakim olan seviyenin gerisine düştüğünü vurguladı.