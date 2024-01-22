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ABD'de Uçak Yangını Nedeniyle Erken İniş - Son Dakika
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ABD'de Uçak Yangını Nedeniyle Erken İniş

ABD'nin Texas eyaletinden North Carolina eyaletine giden bir uçak, servis edilecek yiyeceklerin hazırlandığı bölümde çıkan yangın nedeniyle erken iniş yapmak zorunda kaldı. American Airlines'a ait Boeing 737-800 tipi uçak, Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra uçakta teknik sorun çıktığı gerekçesiyle Houston'a yönlendirildi. Uçak, yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ABD\'de Uçak Yangını Nedeniyle Erken İniş
22.01.2024 - 20:11,
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ABD'nin Texas eyaletinden North Carolina eyaletine giden uçak, servis edilecek yiyeceklerin hazırlandığı bölümde yangın çıkmasının ardından erken iniş yapmak zorunda kaldı.

NBC News'in haberine göre, "American Airlines" hava yolu firmasına ait "Boeing 737-800" tipi uçak, Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan North Carolina'ya gitmek üzere kalkış yaptı.

Havayolu firması, kalkıştan bir süre sonra uçağın mutfağındaki (galley) fırının ateş almasının ardından "uçakta teknik sorun çıktığı" gerekçesiyle uçağın Houston'a yönlendirildiğini açıkladı.

North Carolina'ya iniş yapması gereken uçak, teknik sorun sebebiyle Houston'daki George Bush Kıtalararası Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA
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